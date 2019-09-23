Осталась груда металла: две боевые машины ВДВ разбились при десантировании (ФОТО, ВИДЕО)

Две боевые машины воздушно-десантных войск получили серьезные повреждения при массовом десантировании с самолета Ил-76 во время учений «Центр-2019» в Оренбургской области. Инцидент произошел 20 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Обошлось без пострадавших: экипажей внутри машин не было. Об этом сообщают информагентства, ссылаясь на Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что у боевых машин не сработали парашютные системы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Для этого создана специальная комиссия командования ВДВ с участием «представителей промышленности».

Две боевые машины десанта разбились в Оренбуржье при десантировании с Ил-76

Тем времени, в Сети обнародованы снимки разбившихся боевых машин десанта. Фото опубликованы в группе «Авиация» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках видно, что обе БМД получили сильные повреждения, одна из них практически полностью разрушена от удара о землю. От нее осталась груда металла.

У второй боевой машины серьезна повреждена крыша с башней.

Вторая БМД приземлилась на крышу, скриншот видео Xin Xua / YouTube

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.09.19

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