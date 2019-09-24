Экс-мэр Новокуйбышевска умер в больнице после попытки суицида. Накануне он ушел в отставку

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин попал в реанимацию после попытки самоубийства.

Уволившегося накануне чиновника обнаружили в тяжелом состоянии в собственном доме и экстренно доставили в больницу. Об этом сообщают телеграм-канал Mash и «Комсомольская правда – Самара». По данным Mash, Фомин пытался совершить суицид. Позже появилась информация, бывший мэр скончался на операционном столе.

В мэрии подтвердили смерть Фомина. «Сегодня, 24 сентября, в 08.35 на 58 году жизни скончался бывший глава г.о. Новокуйбышевск В.Н. Фомин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича!», – говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Накануне Фомин подал в отставку по собственному желанию, которую депутаты гордумы приняли единогласно. И.о. мэра назначен замглавы города по вопросам городского хозяйства Виталий Кузьмич.

Отмечается, что Владимир Фомин последние несколько месяцев находился на больничном. Он проходил лечение в Германии. По некоторым данным, экс-чиновник перенес четыре операции по шунтированию сердца, передает Mash.

Следователи начали проверку в связи с попыткой суицида экс-градоначальника. Мотивы, побудившие мужчину добровольно расстаться с жизнью, устанавливаются.

Новокуйбышевск, служба информации РИА «Новый День»

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