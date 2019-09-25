Жители Камчатки запасаются дровами, пока чиновники отчитываются о начале работы мнимой котельной

Министр ЖКХ и энергетики Камчатки Олег Кукиль объявил о запуске отопления в селе Средние Пахачи, где в реальности котельной нет уже 20 лет, а жители отапливают дома дровами.

По словам главы министерства, «с 20 сентября будут запущены котельные в Средних Пахачах – это последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный период еще не стартовал», сообщает издание «Кам 24».

Однако в селе, как сообщили местные жители, нет ни котельной, ни централизованной системы отопления. По их словам, котельная стоит разрушенная уже последние 20 лет. Житель села снял и выложил в Сеть видео, на котором можно видеть, что от котельной остались одни стены. Автор ролика говорит, что выпал первый снег, а «население не было к этому готово, как и источник теплоснабжения». При этом «по документам краевые власти рапортуют о том, что этот источник стабильно работает с 20 сентября, как и предыдущие 20 лет», заметил он.

Котельная в руинах

Глава села Илья Феденко подтвердил, что видео снято у разрушенной сельской котельной, которая не работает с 1999 года, а отопление у сельчан печное. Некоторые «покупают уголь, но большинство отапливают дома дровами», уточнил он.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 25.09.19

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