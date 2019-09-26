Оренбурскому священнику предъявлено обвинение в педофилии, его жертвами стали 7 детей

Дело оренбургского священника Николая Стремского, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетними, передано для объективного и всестороннего расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом говорится в сообщении СКР. По данным ведомства, пострадавшими от действий священнослужителя признаны 7 детей, которые находятся под опекой или удочерены Стремским. Накануне священник был заключен под арест до 12 ноября. Под стражу также помещены совершеннолетняя дочь Стремского и ее муж. Им вменяют статью «Незаконное лишение свободы».

По версии следствия, с января по август прошлого года 65-летний настоятель Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия в поселке Саракташ Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

Кроме того, следствие выяснило, что удочеренная им Елена Стремская и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года, применяя силу, заперли трех детей в гараже, где держали долгое время.

Стремскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Его дочь и ее супруга обвиняются незаконном ограничении свободы несовершеннолетних (пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стремский и двое других фигурантов пробудут под арестом как минимум 1 месяц 19 суток – до 12 ноября. Такое решение 25 сентября принял Ленинский районный суд Оренбурга. Священника задержали 23 сентября. Сам он в суде своей вины не признал, заявив, что дети всё придумали.

Пострадавшим детям оказана психологическая помощь. «По уголовному делу проведено более 17 обысков и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, допрошено большое количество свидетелей, назначены необходимые экспертизы», – отметили в СКР. Расследование продолжается.

Скандал с задержанием священника по обвинению в педофилии прокомментировали в РПЦ. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в комментарии ТАСС попросил воздержаться от эмоций и не мешать следствию по делу протоиерея Николая Стремского. Он напомнил о презумпции невиновности и о том, что только суд может принять решение о виновности. При этом Легойда отметил, что «реакция епархии была своевременной и единственно возможной в данной ситуации». На время расследования священника отстранили от службы. «Все дальнейшие решения будут приниматься после вынесения судебного решения», – подчеркнул Легойда.

Стремский возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия с 1990 года. На его воспитании находились 70 детей – своих и приемных, в настоящее время 58 из них живут самостоятельно, передает телеграм-канал Life Shot. «Российская газета» сообщала в 2008 году, что это самая большая российская семья.

В 2015 году против Стремского возбудили дело за езду на автомобиле в пьяном состоянии. На время расследования его отстранили от службы. Издание orenday.ru сообщало, что дело в итоге прекратили, и священнику разрешили вернуться к работе в обители.

Москва, Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Оренбург. Другие новости 26.09.19

Мэрия Тюмени поможет узникам фашизма, сэкономив на ветеранах. / В Тюмени депутаты пожаловались чиновникам на то, что у них дома холодно и нет горячей воды. / Громкое дело: в Подмосковье задержаны сообщники криминального авторитета «Шишкана». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»