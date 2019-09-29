В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29

В Словакии во время тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29. Пилот выжил. Специальная комиссия установит причину аварии.

Инцидент произошел вблизи города Злате-Моравце, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минобороны Словакии. Пилот успел катапультироваться, а истребитель врезался в землю.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать нехватка топлива в баках воздушного судна. Однако точно это будет известно только после окончания расследования.

МиГ-29 – советский и российский истребитель четвертого поколения. На вооружении ВВС Словакии состоят 11 самолетов данного типа.

Братислава, Служба информации РИА «Новый День»

Братислава. Другие новости 29.09.19

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