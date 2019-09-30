В Кузбассе дети избили мальчика за отказ есть камни

В Кемеровской области девятилетнего мальчика избили подростки за то, что он отказался есть камни. Историей заинтересовались в полиции.

Ранее в Сети появилось видео, на котором подросток заставляет школьника есть камни, а за отказ бьет ребенка по голове. Установлено, что издевались над школьником его 13-летние приятели – один бил малыша, а второй записывал видео.

Пострадавший обратился в больницу с травмами лица. Инспектор по делам несовершеннолетних провела проверку. Личности хулиганов установлены. Дело возбуждено по ст. 6.1.1 КоАП «Побои», сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области.

В школе, где обучаются мальчики, заявили, что дети просто гуляли, инцидент произошел за пределами образовательного учреждения, пишет «Вести-Кузбасс». Со слов самих детей, они только играли и разговаривали.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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