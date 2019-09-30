На пожаре в Иркутской области погибли трехлетние девочки

В Иркутской области по факту гибели детей на пожаре возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.3 ст.109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, жилой дом в селе Табарсук Аларского района загорелся днём 29 сентября. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили внутри дома тела двух трёхлетних девочек. Следователи установили, что 29-летняя мать оставила их в доме одних. Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе. Назначена пожаро-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 30.09.19

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