Онколог брал взятки с пациентов за продвижение в несуществующей очереди на операцию

В Чите признали виновным врача, который брал взятки, чтобы пропускать пациентов вперед в выдуманной очереди. Доктора приговорили к условному сроку.

Уголовное дело рассматривал Центральный районный суд Читы. 63-летний заведующий отделением ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» говорил пациентам, что на плановые операции существуют огромные очереди, и за вознаграждение обещал больным предоставить место в стационаре и квоту на операцию «вне очереди».

Суд установил, что врач виновен в двух эпизодах получения взятки и в пяти эпизодах превышения должностных полномочий, передает ТАСС.

Доктора приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили в течение полутора лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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