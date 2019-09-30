Центральный аппарат СКР озаботился питанием и лечением детей в новосибирском приюте

Сотрудники центрального аппарата СКР взяли на контроль ход и результаты проверки, организованной по материалам СМИ о некачественном питании детей в одном из приютов в Новосибирской области. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как отметили в пресс-службе СКР, в ряде СМИ появилась информация о некачественном питании воспитанников приюта для детей и подростков в Чановском районе. Дети жалуются на маленькие порции и плохое качество еды. Также, по утверждению воспитанников, в случае болезни они не получают лекарства по выходным, так как болеутоляющие и жаропонижающие препараты хранятся в отдельном кабинете, который открыт только по будням.

По данному факту была организована доследственная проверка. Для выяснения всех обстоятельств, изложенных в средствах массовой информации, в социальное учреждение выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления. В рамках проверки в обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц приюта и иных сотрудников, ответственных за надлежащее содержание детей в данном учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.

Новосибирск, Иван Гридин

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