В Саратове отец упал с девятого этажа с двумя детьми на руках

30-летний житель Саратова выпал с девятого этажа с двумя малолетники детьми. Мужчина и мальчик погибли на месте. Девочка госпитализирована.
По версии следствия, отец хотел убить годовалого сына и четырехлетнюю девочку и для этого выпал с ними с балкона. От полученных при падении травм мужчина и мальчик 2018 года рождения погибли.
Девочка 2015 года рождения госпитализирована специалистами Центра медицины катастроф с лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Расследование продолжается.
Саратов, Служба информации РИА «Новый День»
Саратов. Другие новости 02.10.19
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