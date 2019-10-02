В Саратове отец упал с девятого этажа с двумя детьми на руках

30-летний житель Саратова выпал с девятого этажа с двумя малолетники детьми. Мужчина и мальчик погибли на месте. Девочка госпитализирована.

По версии следствия, отец хотел убить годовалого сына и четырехлетнюю девочку и для этого выпал с ними с балкона. От полученных при падении травм мужчина и мальчик 2018 года рождения погибли.

Девочка 2015 года рождения госпитализирована специалистами Центра медицины катастроф с лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Расследование продолжается.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 02.10.19

Во Владивостоке забили насмерть кондуктора трамвая. / Подписать – не значит выполнять: Зеленский объяснил, зачем согласился на «формулу Штайнмайера». / Польша присоединилась к бойкоту мероприятий ПАСЕ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»