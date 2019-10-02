Полицейские отвезли на кладбище и насмерть забили пьяного прохожего

В городе Вольске Саратовской области сотрудники полиции забили до смерти задержанного мужчину. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемые задержаны, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ

По информации ведомства, 26 сентября в поселке Пролетарский города Вольска в лесу рядом с городским кладбищем прохожие обнаружили мертвого мужчину и сообщили об этом в полицию. Согласно судебно-медицинскому исследованию, 41-летний местный житель скончался в результате травмы груди с переломами ребер, разрывом легкого, массивной кровопотери.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое полицейских. По версии следствия, в тот день правоохранители во время патрулирования улиц Вольска задержали пьяного мужчину, надели на него наручники и посадили в служебный автомобиль. Однако между ними возник конфликт. Полицейские отвезли мужчину к городскому кладбищу, где жестоко избили ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, отметили в СКР.

По информации телеграм-канала Baza, жертвой сотрудников полиции стал житель Вольска, бывший спортсмен Роман Малышев.

Саратовское информагентство «Взгляд-инфо» уточняет, что задержанным полицейским 21 и 22 года. Они являются активными пользователями Instagram, где постят множество фото со своей службы.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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