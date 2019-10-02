В Центре борьбы со СПИДом проходят обыски по делу об афере с лекарствами

В якутском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом проходят обыски по делу о картельном сговоре при закупках лекарств. В сейфе главврача нашли крупную сумму.

Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, дело об афере с закупкой лекарственных препаратов расследуется уже давно. Так еще весной Якутский городской суд отправил под домашний арест двух фигурантов.

Кроме того, в шести медицинских учреждениях и в офисах трех фирм прошли обыски. Сегодня оперативные мероприятия продолжились в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в ряде частных компаний.

По словам собеседника, агентства из сейфа в кабинете главного врача Центра изъяли крупную сумму. Другие детали этого дела не разглашаются.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 02.10.19

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