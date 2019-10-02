Охотник подстрелил священника в кустах, перепутав его с медведем

В Башкирии охотник случайно ранил священнослужителя, приняв его за медведя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По словам самого охотника, он бродил по лесу, когда услышал шум в кустах. Испугавшись, что это может быть дикий зверь, мужчина выстрелил, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Оказалось, что в кустах находился священник. Батюшка был госпитализирован с огнестрельным ранением ноги. Что делал священнослужитель в лесу, собеседник агентства не уточнил.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. У охотника при себе были все необходимые документы – разрешение на оружие и путевка, свою вину он признал.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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