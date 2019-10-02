В Удмуртии будут судить врача после смерти мальчика от сепсиса

У Удмуртии в суд направлено дело врача-травматолога, обвиняемого в гибели школьника, которому он не назначил правильного лечения.

Инцидент произошел в Воткинске, когда мальчик участвовал в турнире по футболу. По данным региональной прокуратуры, во время матча несовершеннолетний спортсмен получил травму. К врачам он обратился лишь спустя несколько дней, когда ухудшилось состояние здоровья. В больнице лечащий травматолог-ортопед «не провел необходимый комплекс диагностических мероприятий, направленных на установление правильного диагноза, выбора тактики лечения, уклоняясь от оказания не терпящей отлагательств помощи, и не назначил адекватное состоянию пациента лечение», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Все это привело к тому, что у мальчика развился сепсис и он умер.

В отношении врача травматологического отделения Воткинской городской больницы №1 было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Медику грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Ижевск, служба информации РИА «Новый День»

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