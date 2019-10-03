В Новосибирске девушку убило спиленной веткой

В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели девушки от упавшей на нее ветки, которую спилили рабочие.

Город заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на омолаживающую обрезку деревьев. Работы проходили у дома № 30 по улице Планировочная, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Рядом проходила 28-летняя девушка, на которую упала ветка. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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