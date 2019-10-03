Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы в аэропорту на Чукотке

Самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певек на Чукотке.

Лайнер авиакомпании «Якутия» выполнял рейс R39734 Якутск – Певек. При посадке в аэропорту назначения самолет выкатился за пределы полосы на пять метров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. На борту лайнера, по информации РИА «Новости», находись 78 человек – 72 пассажира и 6 членов экипажа. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил представитель аэропорта, лайнер остается за пределами ВПП, его начнут эвакуировать в светлое время суток, передает ТАСС.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», выполнявшим рейс Москва – Мурманск. Вскоре после взлета из-за отказа автоматики после удара молнии лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб, еще 10 получили травмы.

По факту авиакатастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Накануне следователи предъявили обвинение командиру самолета Денису Евдокимову. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

По версии следствия, командир лайнера осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу Шереметьево. «Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», – говорится в сообщении СКР.

Анадырь, служба информации РИА «Новый День»

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