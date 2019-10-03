В Кемерове женщина выкрала из роддома младенца

В Кемерове 41-летней жительнице Ленинска-Кузнецкого предъявили обвинение в похищении младенца (п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, 2 октября обвиняемая зашла в родильное отделение одной из больниц Кемерова и вынесла из палаты новорожденного мальчика.

Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу и рассказала о случившемся. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница сбежала. Родители младенца обратились в правоохранительные органы.

Силовики быстро установили личность подозреваемой и задержали ее на автовокзале Ленинска-Кузнецкого, куда она выехала вскоре после совершения преступления. Женщина пояснила следователю, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад ввела супруга в заблуждение, сообщив ему о своей беременности. Затем она уехала в областной центр, а через некоторое время позвонила мужу и сказала, что родила сына.

В рамках расследования уголовного дела женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также в ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям медицинского персонала. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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