Мужчина ответит в ульяновском суде за попытку убить девочку и нападение на полицейского

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство малолетнего, применении насилия в отношении представителя власти и угрозе убийством (ч.3 ст.30 п.«в» ч.2 ст.105, ст.318, ст.119 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что ночью 30 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов вилкой в грудь 2-летней девочке. Ребенок был госпитализирован и, благодаря усилиям медиков, выжил. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, толкнув сотрудника полиции в грудь. Также в ходе следствия установлено, что в этот же день обвиняемый угрожал убийством своей сожительнице – матери потерпевшей девочки. Подозреваемый помещен под стражу.

Следователь собрал достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 03.10.19

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