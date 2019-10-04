Ученики из Красноярска вмонтировали фото учительницы в порновидео и выложили в интернет

В Красноярске учительница обратилась в полицию после жестокой шутки школьников. Ученики одной из школ вставили фотографию 64-летнего педагога в порноролик и выложили в Сеть.

Педагог написала заявление в полицию. В краевом полицейском главке сообщили, что по факту распространения в соцсетях порочащих сведений проводится проверка.

На скандал отреагировала официальный представитель управления образования Красноярска Евгения Тимашева. «Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и еще умудрились снизу постучать», – написала чиновница в своем Facebook. «Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической – это единственное сходство с реальным человеком. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка «героини» и видео действа. Учителю 64 года… А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние», – говорится в сообщении Тимашевой.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства этой некрасивой истории. По итогам проверки будет принято решение, отметили в полиции. Пока неизвестно, как будут наказаны ученики и их родители.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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