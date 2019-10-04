На Кубани вооруженные рейдеры захватили консервный завод

В Краснодарском крае вооруженные люди ворвались в здание завода, производящего консервы. Есть пострадавшие. Местные власти подтвердили факт попытки рейдерского захвата.

Инцидент произошел на предприятии «Кубанские деликатесы» в городе Славянске-на-Кубани. В здание ворвались восемь вооруженных людей, расстреляли двух охранников, передает «Интерфакс». Отмечается, что стрельба велась из травматического оружия.

По разным данным, пострадали от двух до трех человек. По неподтвержденной информации, один из них находится в реанимации.

Нападающие забаррикадировались внутри здания и удерживали сотрудников завода, однако затем заложников отпустили. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В местной администрации подтвердили факт попытки рейдерского захвата. По словам главы района, причиной конфликта стал спор между учредителями, которые делят завод. В здании было столкновение между сотрудниками разных частных охранных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, по факту произошедшего проводится проверка. «По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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