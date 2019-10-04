В Краснодарском крае мужчина ответит за гибель внука под поездом

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины по подозрению в причинении смерти по неосторожности своему внуку (ч.1 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, утром 23 сентября мужчина со своим внуком 2015 года рождения находился на 1675 км перегона «Саратовская – Псекупс» в Горячеключевском районе. Он нарушил Правила нахождения граждан в зонах повышенной опасности и перехода через железнодорожные пути.

В результате, когда они шли по железнодорожной насыпи, мужчина не уследил за малышом, и тот попал под электропоезд. Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 04.10.19

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