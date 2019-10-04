В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника

В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь. Видеозапись конфликта появилась в социальных сетях.

В ролике педагог кричит на мальчика, потом прижимает его к стене и заявляет, что если он еще раз потеряет тетрадь, то она «спустит с него шкуру, засунет в рот и вытащит через задницу». Затем учительница отталкивает школьника и заходит в кабинет.

При этом присутствует другая женщина и ученики. По всей видимости, запись сделал школьник, прятавшийся в соседнем кабинете.

В школе организована служебная проверка, сообщил порталу NewsYkt министр образования и науки республики Владимир Егоров. По его словам, подобные действия «совершенно недопустимы в любых обстоятельствах». Отмечается, что педагог устроилась на работу в начале этого учебного года.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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