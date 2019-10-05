Медведь растерзал бывшего депутата-бизнесмена в Якутии

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов погиб от нападения медведя. Трагедия произошла в Оймяконском районе, сообщил и.о. главы муниципалитета Игоря Водовозова РИА «Новости». По его словам, сейчас тело бывшего парламентария везут на вездеходах в село Томтор.

Ранее в соцсетях появилась информация о нападении медведя на экс-депутата, владельца строительного рынка в Якутске. Отмечалось, что хищник набросился на Крылова, когда тот направлялся на квадроцикле на охоту. Крылов выстрелил в зверя и подошел к нему, но в этот момент на дорогу выскочил другой медведь и напал на него. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

Якутск. Другие новости 05.10.19

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