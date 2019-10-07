Нашествие божьих коровок в России: жучки могут быть опасны для человека

Благоприятные условия для размножения божьих коровок привели к тому, что тысячи жучков прилетели в многоэтажки Кузбасса. Ранее о нашествии божьих коровок сообщили жители Кубани, Саратова и Томска.

Россияне выкладывают в соцсети видео и фото, где жучками буквально кишат стены, балконы, подъезды высоток. На первый взгляд безобидные божьи коровки могут представлять опасность.

По словам доцента кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского госуниверситета Дмитрия Сущева, в этом году для представителе вида двенадцатиточечных божьих коровок выдались благоприятные погодные условия для размножения.

«Сейчас жуки ищут укрытия для зимовки. В дикой природе они выбирают пещеры, дупла, в городской среде – находят подходящие места и в домах, и на балконах, и в щелях окон. Дело в том, что, чтобы благополучно перезимовать, им нужно прохладное место, в тепле они погибнут, высохнут», – рассказал эксперт порталу «Кузбасс».

Контакт человека с божьими коровками может быть опасен. Дело в том, что кровь этих жучков ядовитая, именно поэтому их не едят птицы. Если она попадет в ранку на коже, это вызовет жжение и раздражение. При попадании в глаза следует тщательно умыться. «А вот если ребенок нечаянно проглотит божью коровку, то последствия могут быть более серьезными, – добавил Сущев. – Речь идет об отравлении».

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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