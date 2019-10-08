В Башкирии хирург ударил пациента кулаком в глаз

В больнице Ишимбая пациент так и не смог добиться оказания медицинской помощи. Когда он настаивал, чтобы ему сделали перевязку, хирург ударил мужчину в глаз, а затем заявил, что его спровоцировали. Пострадавший обратился в полицию.

Видео с места событий опубликовал телеграм-канал Mash. По словам самого потерпевшего, его прооперировали в Тюмени, а затем он уехал в Ишимбай. При этом врачи настоятельно требовали, чтобы как только мужчина прибудет на место, он обратился в больницу для перевязки.

Больной вернулся и сразу из поезда пошел в местную поликлинику. Однако там его отказывались принять. Когда пациент настаивал и пошел за врачом в кабинет, тот ударил его кулаком в глаз. После доктор заявил, что мужчина его спровоцировал на агрессию своим поведением. Пострадавший написал заявление в полицию.

Во время конфликта в коридоре поликлиники присутствовали мать и супруга пациента. Родительница сообщила порталу ProUfu.ru, что сын долго добивался направления на перевязку, но ему отказывали, оправдывая это тем, что процедура не срочная. В какой-то момент мать отвернулась, а сын закричал: «Он ударил меня!». По словам матери, после этого ее сын стал плохо видеть этим глазом. При этом он уже имеет травму – с детства он слеп на один глаз.

В больнице выступили в защиту хирурга, участвовавшего в конфликте. «Наш врач оборонялся. Больному объяснили, что манипуляция у него плановая и такие перевязки делаются с утра. В ответ на это больной повел себя агрессивно, и врач был вынужден защищаться», – отметили в поликлинике.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 08.10.19

Иски почти на 18 млн рублей: полиция определила сумму ущерба от летних протестов. / На стадионе «Калининец» рабочие спешно закрывают колодец без крышки. / Экс-начальник рудника «АЛРОСЫ», где погибли 8 горянков, совершил суицид. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»