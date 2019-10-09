В Кузбассе двое детей выпали из окна четвертого этажа

В Кемеровской области два ребенка выпали из окна четвертого этажа. Дети госпитализированы с травмами различной степени тяжести. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в городе Киселевске, сообщает пресс-служба областного управления СКР. 6-летняя девочка и ее брат 2-х лет упали с высоты четвертого этажа. По всей видимости, дети играли на балконе.

Скорую помощь пострадавшим вызвали прохожие. Малышей отвезли в больницу, у них диагностированы травмы различной степени тяжести. Родители ребятишек в этом время были в магазине.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР. Там добавили, что семья характеризуется удовлетворительно, на профилактических учетах не состояла.

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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