Виновники гибели рабочих в соликамской шахте получили 19 лет колонии на пятерых

Пермский суд вынес приговор виновникам гибели рабочих на шахте в декабре 2018 года. Начальника объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, начальник участка № 5 СКРУ-3 Максим Канищев, горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, а также бывший инженер по охране труда первой категории компании «УС-30» Святослав Седов признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч.3 ст.217 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Днем 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. В шахте было заблокировано 9 сотрудников подрядной организации. Все они погибли. Установлено, что при попустительстве фигурантов дела в стволе проводились работы с применением запрещенного к использованию газосварочного оборудование и пропана. При этом допуск к осуществлению указанных работ у бригады отсутствовал, а инструктаж по соблюдению правил безопасности не проводился. Нарушение порядка организации и ведения огневых работ повлекло возгорание.

Приговором суда Артюхину, Канищеву, Купряшкину и Седову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении, Чукаев приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 09.10.19

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