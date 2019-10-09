Под Томском неизвестные украли летний лагерь для детей-сирот

В Томской области неизвестные украли объекты лагеря, предназначенного для детей из детских домов и малообеспеченных семей. Полиция проводит проверку.

По словам организаторов лагеря «Перевал», после закрытия сезона инфраструктуру оставили в прежнем виде. Разобрать кухню, баню и столовую помешала погода. Кроме того, там останавливались участники турпоходов выходного дня.

4 октября лагеря не стало. Неизвестные распилили, разобрали объекты на части и вывезли. Заявление о хищении поступило в МВД РФ 7 октября.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», – сообщили в полиции.

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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