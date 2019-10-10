«Пол закачался и монитор»: Иркутск тряхнуло на 4 балла

В Иркутске днем 10 октября произошло землетрясение. Сила толчков составила 4 балла. Многие горожане почувствовали удар подземной стихии,

По информации Байкальского филиала геофизической службы Сибирского отделения РАН, «в 4:11 по Гринвичу (12:11 по местному времени – прим. ред.) в Иркутске зарегистрировано землетрясение энергетического класса 11.6». Энергокласс 11.6 соответствует магнитуде в 4 балла по шкале Рихтера.

Жители Иркутска ощутили 4-балльное землетясение, источник: seis-bykl.ru

По данным регионального управления МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в 15 км от поселка Большое Голоустное Иркутского района. Помимо Иркутска, подземные толчки ощущались в таких городах, как Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, а также в соседней Бурятии. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметили в ведомстве.

Жители Иркутска в соцсетях сообщают о землетрясении: «Качнуло маленько», «Я почувствовал. Пол закачался», «Когда у меня монитор качался, коллеги ржали, что мне кажется. Справедливость восторжествовала! ))»

Некоторые даже покинули офис.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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