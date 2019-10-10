В Астрахани директор спецучилища сдавал воспитанников «в аренду»

В Астрахани директор специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа вывозил воспитанников на стройку, где они работали, а сам получал за это деньги.

Следователи получили материалы о превышении должностных полномочий директором ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» от регионального управления ФСБ. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

По версии следствия, по указанию директора воспитанники выезжали на объект капитального строительства, где осуществляли ремонтные и строительные работы. Местный бизнесмен передавал деньги за каждого работника помощнику директора по режиму.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 10.10.19

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