На пожаре в Бурятии погибли трое взрослых и двое детей

Пожар на площади 1,5 квадратных метра в бурятском поселке унес жизни пяти человек, двое из которых – дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Пожар с трагическими последствиями произошел сегодня ночью в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района в 5-ти этажном жилом доме. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей», – говорится в сообщении. Отмечается, что 22 жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из дома до приезда пожарных. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Сейчас на месте работают начальник ГУ МЧС России по Бурятии генерал-майор внутренней службы Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы. Они выясняют причину пожара.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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