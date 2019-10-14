Орудовавший почти 15 лет в Томской области маньяк ранее работал в милиции

В Томской области задержали мужчину, которого подозревают в нападении на женщин и подростков. Свои преступления маньяк совершал на протяжении почти 15 лет. Опознать преступника удалось благодаря анализу ДНК.

По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории городе Стрежевой было совершено несколько эпизодов сексуального насилия. По подозрению в причастности к преступлениям только в этом году был задержан 60-летний мужчина.

«В результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик при производстве дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР. Отмечается, что нападавший был опознан одной из потерпевших.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и о насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ). Следствие ходатайствует о его аресте.

По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, с 1979 по 1990-е годы подозреваемый работал в уголовном розыске. В момент задержания он был сотрудником службы безопасности основного нефтедобывающего предприятия региона «Томскнефть».

Томск, Служба информации РИА «Новый День»

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