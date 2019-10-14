ЧП в школе в Благовещенске: ученик напал с ножом на одноклассника

В одной из школ Благовещенска ученик ранил ножом 13-летнего одноклассника. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщили в УМВД по Амурской области.

По данным ведомства, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого перочинным ножом. Пострадавший школьник доставлен в больницу. Причина ссоры не уточняется.

В полиции отметили, что опрошены оба участника конфликта, их одноклассники и учителя. Проверка продолжается.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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