Погиб мэр Абакана Николай Булакин

Глава администрации Абакана Николай Булакин скончался из-за травм, полученных в автокатастрофе. Информацию о гибели мэра подтвердили в пресс-службе администрации города.

ДТП произошло в районе Минусинска, возле деревни Топольки Красноярского края. В ГУ МВД по Красноярскому краю уточнили, что водитель градоначальника не справился с управлением, автомобиль слетел в кювет и врезался в дерево. Булакин погиб на месте аварии от полученных травм.

В настоящее время правоохранители работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Булакин был избран главой администрации Абакана в 1995 году, затем он переизбирался на эту должность еще пять раз – в общей сложности руководил городом 24 года.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

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