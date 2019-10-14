Десятки детей заболели дизентерией в Нижнем Новгороде: закрыта школа

В Нижнем Новгороде закрыли школу №47 из-за вспышки дизентерии, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Эпидемиологи обнаружили в анализах заболевших шегеллу. Дизентерию, по последним данным городского департамента образования, подхватили 26 детей, семеро из них госпитализированы. Первые случаи заболевания были зарегистрированы 11 октября.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, не осуществлялся контроль за условиями хранения продуктов, в кухне было скопление мух, а на оборудовании отсутствовала маркировка.

Школьники и сотрудники пищеблока взяты под медицинское наблюдение. Кроме того, взяты смывы с различных предметов, пробы воды и продуктов в школе. Расследование продолжается.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 14.10.19

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