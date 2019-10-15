В Орске задержали мужчину, расчленившего собственную мать

Жители Орска обнаружили останки женщины в мусорных баках. По подозрению в убийстве, задержан сын погибшей.

Как сообщили в управлении СК РФ по Оренбургской области, фрагменты тела женщины были найдены 14 октября районе жилых домов по улицам Краматорская и Машиностроителей города Орска. Полицейские и следователи установили подозреваемого, им оказался 36-летний мужчина.

После задержания он пояснил, что поссорился со своей 62-летней матерью и убил ее. Испугавшись содеянного, чтобы скрыть преступление, сын расчленил тело родительницы и вынес из дома.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

Орск, Служба информации РИА «Новый День»

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