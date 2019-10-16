Должник пытался защититься от приставов с помощью черной магии

Житель Ставропольского края попытался заколдовать приставов, чтобы не платить долг в 160 тысяч рублей по кредиту. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, мужчина перестал вносить ежемесячные платежи по кредиту и избегал общения с представителями банка. В связи с этим финансово-кредитная организация обратилась в суд для взыскания задолженности и затем к судебным приставам.

После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства должник заявил, что у него нет долга по кредиту, а приставы дискредитируют «дипломированного целителя и мага».

Мужчина ежедневно приходил в отделение ФССП и пытался при помощи магии убедить приставов в отсутствии задолженности, отметили в ведомстве.

Только после ареста банковских карт неплательщик полностью погасил долг и выплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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