В Красноярском крае из колонии-поселения сбежал убийца

Из колонии-поселения ЛИУ-37 в Сосновоборске в Красноярском крае сбежал осужденный за убийство.

Отсутствие заключенного обнаружили в ходе вечерней проверки. Мужчина 1994 года рождения был осужден по ст. 105 ч. 1, 166 ч. 2 УК РФ «убийство» и «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», говорится в сообщении регионального ГУФСИН России.

Ведомство приводит приметы сбежавшего преступника. В настоящее время сотрудниками ГУФСИН совместно с другими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В ведомстве также пояснили, что осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они имеют право свободного передвижения в пределах колонии-поселения, а с разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне колонии.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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