В школе Новосибирска найдено тело 15-летней ученицы

В школьном туалете в Новосибирске обнаружили тело старшеклассницы. Предположительно, 15-летняя школьница покончила с собой.

По данным областного управления СКР, тело несовершеннолетней девочки нашли в одной из школ Советского района. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства смерти ребенка следователи не разглашают.

«В настоящее время следователи СК работают на месте, устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти», – сообщили в СК.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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