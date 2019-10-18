В Якутии при посадке самолет с 60 пассажирами выкатился за пределы полосы (ФОТО)

Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Иркутска, при посадке в аэропорту города Мирный в Якутии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Обошлось без пострадавших, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мирного, фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Информация об инциденте поступила спасателям в 09:25 по местному времени. На борту лайнера находилось 66 человек – 61 пассажир и 5 членов экипажа. В МЧС отметили, что самолет не получил повреждений. Судя по размещенным ведомством фото с места происшествия, лайнера выкатился за пределы полосы на несколько метров.

Фото: ГУ МЧС РФ по Якутии

Причина инцидента устанавливается. Работа аэропорта приостановлена.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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