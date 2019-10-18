В Кузбассе мать использовала маленького сына для кражи продуктов для мужа-зэка

В Кемеровской области задержали 28-летнюю женщину, которая воровала продукты в магазине. Мать использовала своего маленького сына, чтобы совершить кражу.

В полицию обратилась администрация одного из магазинов города Белова. Служба безопасности заметила на записях с камер видеонаблюдения факт хищения продуктов. Личность воровки установили.

В свое оправдание молодая мать заявила, что продукты воровала для своего мужа, который находится в колонии за совершение кражи. Женщина взяла с собой ребенка, так как думала, что так будет меньше подозрений, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении злоумышленницы составлен протокол по статьям «Мелкое хищение» и «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

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