У мэра Лесосибирска отобрали права за пьяную езду

Мировой суд в городе Лесосибирске Красноярского края оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года градоначальника Андрея Хохрякова за пьяную езду.

Мэра остановили в июне текущего года на трассе Красноярск – Енисейск сотрудники ГИБДД при помощи сирены и проблесковых маячков. Его доставили в отдел МВД, где он отказался пройти тест на алкоголь. Тогда ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении. Экспертиза подтвердила, что глава города находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал Хохрякова виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), передает «Интерфакс».

Согласно данным официального сайта мэрии Лесосибирска, Хохряков руководит гороодом с ноября 2015 года.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 18.10.19

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