Житель Оренбуржья напал с топором на полицейских

В Оренбургской области задержали мужчину, который кинулся с топором на полицейских. Хулигану грозит до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в городе Ясный. Правоохранителей вызвала женщина, она пожаловалась, что сожитель поднял на нее руку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На место прибыл участковый с водителем дежурной части. Однако подозреваемый оказал сопротивление стражам порядка. Он взял топор и угрожал полицейским, а также ударил топором служебный автомобиль.

Чтобы задержать хулигана, участковому пришлось сделать два предупредительных выстрела из табельного оружия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы сроком до 10 лет.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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