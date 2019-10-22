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Вторник, 22 октября 2019, 16:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

В Осло вооруженный мужчина угнал скорую помощь и начал давить людей

Скриншот видео nrk.no

В Осло вооруженный мужчина угнал машину скорой помощи и сбил нескольких человек, сообщила норвежская полиция.

Инцидент случился в районе Турсхов. Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. Угонщик получил легкое ранение, сейчас его допрашивают правоохранители. Пока неизвестно, как полиция квалифицирует это происшествие.

В числе пострадавших значится ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента, сообщает телерадиокомпания NRK. Все раненые госпитализированы. Полицейские оцепили территорию, где случилось происшествие.

Напомним, 7 октября в немецком Лимбург-ан-дер-Лане (федеральная земля Гессен) выходец из Сирии угнал грузовик, стоявший на красном сигнале светофора, вытащив водителя из кабины, и протаранил 8 автомобилей. Позднее угонщика задержала полиция. В результате инцидента пострадали 9 человек, включая злоумышленника. В прокуратуре назвали инцидент терактом.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 22.10.19

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