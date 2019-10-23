«Отравились неизвестным веществом»: СКР возбудил дело после гибели трех работников «Норникеля»

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих «Норникеля» на руднике «Таймырский». Расследование ведется по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, причиной смерти сотрудников предприятия 40, 45 и 49 лет могло стать отравление «неустановленным веществом».

Следователи осмотрели место инцидента, назначили медицинские судебные экспертизы тел погибших и запросили техническую документацию. Сегодня проводятся допросы свидетелей и очевидцев, в том числе работников рудника, а также потерпевших и горноспасателей, отметили в СКР.

По предварительной версии следствия, вечером 22 октября на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель» двое работников отправились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 м, чтобы проверить состояние объекта. Однако спустя несколько часов они так и не вернулись. На их поиски направился горный мастер, однако и он перестал выходить на связь. На поиски пропавших отправилась специальная группа, которая и обнаружила тела работников.

Телеграм-канал «112» назвал имена погибших работников рудника – это заместитель главного механика рудника Сергей Куликов, старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. По его данным, Куликов и Кириллов отправились в заброшенную выработку, чтобы оценить возможность ее дальнейшей разработки, но спустя некоторое время перестали выходить на связь. На их поиски ушел и также не вернулся Квасов. Всех троих позже нашли мертвыми.

Источник «Интерфакса» сообщал, что рабочие могли отравиться метаном. Рудник возобновил работу в штатном режиме через несколько часов после инцидента.

Как отмечает издание «Подъем», часть технических участков рудника, где погибли рабочие, ранее на три месяца закрывал Роспотребнадзор, и на объекте только недавно возобновилась работа в полном объеме. Эксплуатация приостанавливалась из-за грубых нарушений правил промышленной безопасности, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Из-за этих нарушений замдиректора и главный инженер рудника «Таймырский» в июне 2019 года были оштрафованы на 65 тысяч рублей.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 23.10.19

Из пораженного опасной болезнью тюменского поселка госпитализировали еще троих человек. / В школах Ивделя обеды для детей хранились в неисправных холодильниках. / В Зауралье водитель джипа сбил гуляющего во дворе ребенка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»