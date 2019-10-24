В Новосибирской области пропал школьник. Возбуждено дело

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летнего юноши. Сообщение о пропаже подростка поступило в правоохранительные органы Бердска 22 октября, рассказали в пресс-службе СКР.

Ранее мальчик самовольно не уходил из дома, поводов для того, чтобы пропасть надолго, не предупредив родителей, у него не было. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что утром 22 октября юноша пошел в школу, но на занятиях не появился. С тех пор его никто не видел. Следователи СКР во взаимодействии с полицейскими и волонтёрами ведут поиски школьника.

В Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователи осмотрели место жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик.

Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности мальчика и его окружения. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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