Чеченский телеканал показал, как племянник Кадырова бьет женщин электрошокером. Полиция начала проверку

В Чечне полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного, племянника главы ЧР Ислама Кадырова после публикации видео, на котором он бьет женщин электрошокером и угрожает им расправой.

Накануне Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» выпустила 13-минутный сюжет о жестоком обращении экс-градоначальника с местными жителями. Кадры общей длительностью восемь часов сняли сотрудники пресс-службы бывшего чиновника в период с 2012 по 2015 год и передали их на телевидение.

На видео Ислам Кадыров использует электрошокер против задержанных по подозрению в мошенничестве женщин, кричит на них, угрожает им расправой и ложным обвинением. Таким образом, отмечают журналисты, он пытался «добиться от мошенников чистосердечного признания» и «узнать необходимую информацию». Кроме того, во время рейда по квартирам должников по ЖКХ охрана экс-мэра заломила руки мужчине, который выразил недовольство из-за грубости чиновника.

Сюжет ГТРК «Грозный» о бывшем мэре Грозного

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов, комментируя скандальную ситуацию, заявил, что, несмотря на заслуги Кадырова на посту мэра, такое поведение недопустимо. После того, как стало известно о неприемлемых и жестоких методах чиновника, он был отстранен от должности, добавил Керимов.

ГТРК «Грозный» передал видеозаписи в полицию. Заместитель начальника уголовного розыска управления МВД Грозного Саламбек Мутиев сообщил, что правоохранительные органы начали проверку из-за обнародованных видеозаписей, передает РИА «Новости».

Сам 32-летний Ислам Кадыров или его представители пока не комментировали информацию телеканала.

Ислам Кадыров возглавлял Грозный с 2012 года. В 2015 году был назначен на пост руководителя администрации главы и правительства Чечни. В 2016 году чиновник перешел на работу в правительство Чечни. По данным СМИ, Ислам Кадыров приходится племянником Рамзану Кадырову.

Грозный Октябрь 25, служба информации РИА «Новый День»

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