В Бурятии 12 человек пострадали при взрыве в кафе

В Улан-Удэ произошел взрыв газового баллона. По последним данным, пострадали 12 человек. СКР проводит доследственную проверку.

Взрыв прогремел в этно-кафе на улице Ленина рано утром. В заведении находился только персонал, посетителей не было, сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР. Работники начали готовить пищу к открытию и почувствовали запах газа.

«Работники пытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела от работающих плит, произошло воспламенение и взрыв», – говорится в сообщении ведомства. Взрывной волной разрушило внутренние перегородки, выбило окна и дверь. Произошел пожар на площади 2 кв. м..

В результате семь человек госпитализированы, один из них находится в состоянии комы. В министерстве здравоохранения Бурятии уточнили, что еще пятеро отказались от госпитализации, у них небольшие ожоги и оглушение взрывной волной. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, он находится в реанимации в Детской республиканской больнице, передает ТАСС.

По факту взрыва начала доследственная проверка. «В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия. В ближайшее время будет изъята и изучена документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания», – добавили в СКР.

Кроме того, на месте работают дознаватели МЧС России. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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