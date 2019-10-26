Информация противоречива: МЧС не пускает в квартиры людей после взрыва в Новокузнецке

В Новокузнецке в девятиэтажном доме прогремел взрыв с последующим возгоранием. В результате пострадали мужчина и женщина. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. При этом в МЧС заявили, что несущие конструкции не повреждены, но вернуться в квартиры людям не позволяют.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сообщение о пожаре в одном из домов по улице Мира поступило после полудня. Выяснилось, что 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от покойного супруга. При попытке сделать это, произошел хлопок, от которого в жилище возник пожар.

В результате травмы получили хозяйка квартиры и ее родственник. Женщина госпитализирована с ожогами 25% тела. У мужчины взрывом были ампутированы обе кисти рук и ожоги 45% тела, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области. Проводится доследственная проверка. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Когда возник пожар, 30 жильцов дома выбежали из своих квартир. Ряд СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по Кемеровской области поспешили сообщить, что людям разрешили вернуться в дом. После осмотра в ведомстве заявили, что несущие конструкции здания не повреждены.

Сами жильцы сообщили нашей редакции, что это не так. Часть людей отправили в дом ветеранов, другие разошлись по знакомым и родственникам. Сотрудники МЧС сообщили им, что до утра в дом никого не пустят, так как есть подозрение на трещину в несущей стене. Получить оперативную информацию в пресс-службе областного главка МЧС не удалось.

Фото очевидцев. Подъезд дома, где произошел взрыв. 20:00

Что касается причины взрыва, источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что в сейфе хранился порох, который остался после продажи оружия. Однако, по словам очевидцев, взрыв подобной силы не мог быть спровоцирован порохом и оружейными патронами. Жильцы предположили, что на балконе, где стоял сейф, находился газовый баллон, который мог взорваться при вскрытии сейфа болгаркой.

Новокузнецк, Служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 26.10.19

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