Россиянка выколола глаза своему 5-месячному сыну из ревности к мужу

В Хакасии мать повредила оба глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, сообщает Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации ведомства, вопиющий инцидент произошел 26 октября в селе Таштып. 36-летняя местная жительница повредила оба глаза своему пятимесячному сыну в отместку мужу после ссоры с ним на почве ревности. Издание tvk6.ru уточняет, что мать пальцем выколола глаза ребенку. Малыш госпитализирован.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), она задержана. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

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